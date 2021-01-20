Названо преимущество защитной маски перед респиратором с клапаном

Респираторы с клапанами разработаны специально для медиков. Они не фильтруют выдыхаемый воздух, поэтому людям во время пандемии лучше носить обычные защитные маски. Респираторы не подходят для использования в транспорте и других местах скопления людей.

«Клапаны, расположенные на этих масках, позволяют легче дышать, эти средства защиты обеспечивают меньшую влажность. Однако они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому в самолетах, других видах транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования», — приводит РИА «Новости» слова члена научного совета Минздрава Турции Афшина Эмре Кайыпмаза.

Собеседник отметил, что медики используют респираторы с клапанами в реанимации во время работы, связанной с высоким уровнем содержания аэрозолей, и при интубации больных COVID-19.

Накануне власти Германии продлили антиковидные ограничения до середины февраля. Некоторые меры ужесточили: людей обязали носить медицинские маски типа FFP2 или респираторы. Раньше в этой европейской стране можно было пользоваться масками из ткани или закрывать лицо шарфом.