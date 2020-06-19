Акции в поддержку оппозиционных политиков возобновились в Белоруссии

В нескольких городах Белоруссии возобновились протесты. Люди выходят на улицы, чтобы поддержать активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании.

Как сообщает «Радио Свобода», в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске и Минске люди выстраиваются в «цепь солидарности». В белорусской столице ОМОН уже начал вытеснять митингующих. По информации портала tut.by, в Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов. Люди осуждают правохранителей.

С президентской гонки уже сошли четыре кандидата. На днях был задержан Виктор Бабарико. Он находится в СИЗО КГБ, его подозревают в сокрытии организации преступной деятельности.

18 июня жители Белоруссии начали выходит на пикет солидарности. Протестующие выстроились в многокилометровую цепь. По подсчетам правозащитников в акции приняли участие порядка двух тысяч человек.