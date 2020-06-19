Бабарико предложил ограничить президента Белоруссии в сроках через референдум

Необходимо запустить процедуру общереспубликанского референдума, чтобы ограничить в конституции Белоруссии количество президентских сроков для одного человека. Это предложение кандидата в президенты Белоруссии, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Своим мнением он поделился в обращении, которое транслировал штаб политика.

Бабарико предложил взять за образец конституцию 1994 года. В том основном законе государства уже было предусмотрено ограничение президентских сроков, разделение трех ветвей власти, а также было прописано положение о праве народа на определение своей судьбы.

Команда Бабарико за месяц собрала около 400 тысяч подписей в его поддержку, как кандидата в президенты. Поэтому теперь не составит труда «уж как-нибудь за два месяца» собрать 450 тысяч людей, готовых «сделать свою страну такой, какой она должна быть». Под этим кандидат в президенты подразумевает отсутствие хамства в государстве, уважение друг к другу и к народу. Причем в данном случае для Бабарико не важно, кто победит на выборах.

Для запуска референдума нужно сначала сформировать инициативную группу с более чем 100 участниками, заявил Бабарико.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Комитет государственного контроля Белоруссии заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бывший глава Белгазпромбанка сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ. Всего задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Бабарико проходит по делу в качестве подозреваемого.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Александр Лукашенко возглавляет страну с 20 июля 1994. Сейчас у него заканчивается пятый президентский срок.