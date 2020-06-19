Четыре кандидата снялись с выборов президента Белоруссии. Конкурентов задерживают, люди протестуют

Вечером 18 июня в Минске на улицы вышли сотни людей, чтобы принять участие в пикете солидарности. Белорусы протестуют против задержания оппозиционных кандидатов в президенты и требуют честных выборов. Но член местной Общественной палаты считает, что протесты устроил один из соперников Лукашенко, чтобы избежать тюрьмы.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. С них снялись уже четыре кандидата: Юрась Губаревич, председатель либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, рок-музыкант Александр Таболич и зампредседателя ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель. Этому предшествовали масштабные акции протеста и аресты.

Пикет солидарности

Пикет солидарности прошел в поддержку задержанных оппозиционеров, среди которых главный соперник Лукашенко Виктор Бабарико. Он начался с того, что другие оппозиционные кандидаты — Юрась Губаревич (движение «За свободу»), Николай Козлов (Объединенная гражданская партия), Ольга Ковалькова (Белорусская христианская демократия) — вышли собирать подписи белорусов в рамках предвыборных кампаний. Вскоре на главной улице Минска, проспекте Независимости, начала выстраиваться «цепь солидарности».

Акция началась вечером 18 июня, примерно через полчаса пошел дождь с градом, но люди не стали расходиться. Протестующие выстроились в многокилометровую цепь. По подсчетам правозащитников в акции приняли участие порядка двух тысяч человек. Цепь патрулировали сотрудники милиции, из машины правоохранителей сообщали, что акция не санкционирована, но люди продолжали прибывать. «Всех не задержат», — сказал один из участников пикета.

Проезжающие машины сигналили в знак поддержки протестующих. В Сети люди писали, что происходящее должно быть слышно не только в СИЗО КГБ, где находится Бабарико, но и на «Володарке» — в главном следственном изоляторе Минска, расположенном в Пищаловском замке, почти в девяти километрах от начала цепи.

Задержания конкурентов

Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико пропал 18 июня. Он собирал подписи в свою поддержку для участия в выборах, которые назначены на 9 августа. Вскоре выяснилось, что он находится в СИЗО КГБ, его подозревают в сокрытии организации преступной деятельности.

Еще 11 июня стало известно, что на Бабарико завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о незаконных финансовых махинациях. В его квартире проходили обыски, сам политик заявил, что подобные действия властей считает «рейдерским захватом».

При этом член белорусской Общественной палаты, политолог Николай Сергеев уверен, что задержание Бабарико может не иметь политических причин. Сергеев считает, что решение вступить в предвыборную гонку могло быть продиктовано желанием избежать уголовного преследования, которое сейчас началось.

Более того, Сергеев считает, что пикет солидарности мог быть организован союзниками Бабарико, они же в нем и участвовали — его инициативная группа насчитывает порядка 10 тысяч человек.

До этого был задержан блогер Сергей Тихановский. Его задержали за потасовку во время сбора подписей. Жена Тихановского, занявшая его места, сообщала о том, что ей поступают угрозы из-за участия в предвыборной кампании.

5 июня в Гомеле был задержан кандидат на пост президента Владимир Непомнящих, называвший себя «кандидатом протеста». Он открыто выступает против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позже Непомнящих был отпущен.

7 июня на 75 суток был задержан другой кандидат на пост президента — Павел Северинец. Его обвиняют в участии в митингах в Минске и в Витебске, где он якобы выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь» («Да здравствует Беларусь»), «Сыходзь» («Уходи»), «Стоп, таракан», «Свабоду палітвязням» («Свободу политзаключенным»).

На суде Северинец заявил, что во время пребывания в карцере он вскрыл себе вены в знак протеста, однако в МВД Белоруссии эту информацию опровергли. По их данным, задержанный пытался порезаться о прутья решетки в камере, но его остановили, медицинская помощь ему не понадобилась. Информацию Северинца правоохранители называют провокацией. После этого инцидента политику добавили к сроку еще 15 суток ареста.

Реакция

Ольга Ковалькова выступила с заявлением: задержания оппозиционеров в Белоруссии являются, по ее мнению, очевидным политическим делом, а задержанные и арестованные — политзаключенными.

Лукашенко пытается бороться со своими противниками. Но я хочу сказать, что он воюет не с Бабарико или Ковальковой, он воюет с белорусским народом. В этом году мы видим много людей, которые хотят перемен Ольга Ковалькова кандидат в президенты Белоруссии от партии «Белорусская христианская демократия».

При этом Ковалькова отметила, что задержания наверняка продолжатся, но отсиживаться дома белорусы больше не могут — они хотят перемен.

«Когда меня спрашивают, как победить этот режим, я отвечаю, что сначала вы должны победить себя. Не терпите издевательства и оскорбления, которые мы слышим каждый день, не терпите угрозы, что нас застрелят», — сказала она.

По мнению Николая Сергеева, послаблений в отношении оппозиционных политиков со стороны правительства Лукашенко ждать не стоит. Он добавил, что репутация Бабарико в любом случае вызывала много вопросов, учитывая то, что он высказывал противоречащие друг другу мысли о возможном развитии Белоруссии на международной арене.

Я думаю, что многие люди, даже имея какие-то вопросы или недовольство нынешней властью, пойдут голосовать за Лукашенко, потому что выбирать людей-разрушителей — мы уже насмотрелись [на примере Украины] Николай Сергеев член белорусской Общественной палаты, политолог.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительству удалось сорвать планы оппозиции по дестабилизации ситуации в стране. Он добавил, что «никому не позволит сломать страну» и что готов сохранить Белоруссию, «чего бы ему это ни стоило».