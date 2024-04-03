Мир 03 апреля 2024, 12:00 Реакцию Зеленского на теракт в «Крокусе» назвали неадекватной Патрушев: реакция Зеленского на теракт в Подмосковье была неадекватной РИА «Новости»

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Реакция президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье была неадекватной, однако характерной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из государств — членов ШОС в Астане.

«Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти», — процитировало его РИА «Новости».

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Патрушев добавил, что в Словакии прямо утверждают: Украина уже долгое время укрывает на своей территории представителей ИГИЛ* и использует их в своих целях.

Теракт в «Крокусе», случившийся 22 марта, унес жизни 144 человек (среди них шестеро несовершеннолетних ), еще более 550 пострадали. Восемь детей остались круглыми сиротами.

По словам Николая Патрушева, после ЧП в России началась волна ложных звонков о минировании, поступающих с Украины,

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.