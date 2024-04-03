Происшествия 03 апреля 2024, 11:39 «Телефонные террористы» активизировались после теракта в «Крокусе» — Патрушев Патрушев: после «Крокуса» начался массовый обзвон о лжеминировании с Украины РИА «Новости»

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После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в России поднялась волна «телефонного терроризма». Звонки о лжеминировании поступали с территории Украины, заявил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его процитировало РИА «Новости».

«Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий», — сказал он.

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Николай Патрушев сказал, что нападение в концертном зале тщательно организовали. По его словам, следы преступников привели к украинским спецслужбам.

Секретарь Совбеза назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на произошедшее в Красногорске неадекватной. Он напомнил, что по информации властей Словакии, киевский режим укрыл на своей территории приверженцев «Исламского государства»*.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли более 140 человек, в том числе шесть детей.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.