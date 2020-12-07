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    07 декабря 2020, 11:24

    Раскрыты ежемесячные траты Марадоны

    Андрей Иванов

    Диего Марадона каждый месяц тратил около 10 миллионов аргентинских песо (более 100 тысяч евро). Все эти деньги футболист направлял своим близким, коллегам и знакомым, сообщил местный телеканал América TV.
    Раскрыты ежемесячные траты Марадоны

    По данным телеканала, сам Марадона говорил, что кормит 50 семей. На данный момент все счета спортсмена заморозили, пока юристы не решат вопросы с его наследством.

    Великий аргентинский футболист Диего Армандо Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября в своем доме. Ему было 60 лет. В последние дни прославленный спортсмен восстанавливался после операции на мозге. Во время прощания с Марадоной в центре Буэнос-Айреса произошли стычки его поклонников с полицией. Спортсмена похоронили на частном кладбище Jardin de Bella Vista недалеко от столицы Аргентины. Там же покоятся его родители.

    Власти Неаполя переименовали домашний стадион «Наполи» «Сан-Паоло» в память о Марадоне, который лучшие годы своей карьеры провел в составе этого итальянского клуба. Аргентинцы попросили правительство изобразить футболиста на купюрах номиналом 10 тысяч песо.