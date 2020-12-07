Раскрыты ежемесячные траты Марадоны

По данным телеканала, сам Марадона говорил, что кормит 50 семей. На данный момент все счета спортсмена заморозили, пока юристы не решат вопросы с его наследством.

Великий аргентинский футболист Диего Армандо Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября в своем доме. Ему было 60 лет. В последние дни прославленный спортсмен восстанавливался после операции на мозге. Во время прощания с Марадоной в центре Буэнос-Айреса произошли стычки его поклонников с полицией. Спортсмена похоронили на частном кладбище Jardin de Bella Vista недалеко от столицы Аргентины. Там же покоятся его родители.

Власти Неаполя переименовали домашний стадион «Наполи» «Сан-Паоло» в память о Марадоне, который лучшие годы своей карьеры провел в составе этого итальянского клуба. Аргентинцы попросили правительство изобразить футболиста на купюрах номиналом 10 тысяч песо.