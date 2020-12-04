Стадион клуба «Наполи» назвали в честь Диего Марадоны

В Италии переименовали домашнюю арену футбольного клуба «Наполи». Стадион «Сан-Паоло» в Неаполе назвали в честь бывшего форварда клуба Диего Марадоны.

Решение о переименовании члены городского совета приняли единогласно, сказано на сайте муниципалитета.

Марадона — аргентинский футболист. Он выступал за «Наполи» в 1984–1991 годах. В составе клуба спортсмен завоевал пять трофеев, дважды выиграв чемпионат Италии, получив Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок страны. За «Наполи» Марадона провел 259 матчей, забив 115 голов и сделав 29 результативных передач.

Также во время спортивной карьеры Марадона играл за испанские «Барселону» и «Севилью», завоевав с «Барселоной» Кубок Испании, Кубок лиги и Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины он провел 91 матч, оформив 34 гола. В 1986 году футболист выиграл чемпионат мира, в 1990 году — серебро чемпионата.

Марадона умер 25 ноября 2020 года от сердечного приступа. Спортсмену было 60 лет. Церемония прощания прошла в президентской резиденции в Буэнос-Айресе. После спортсмена похоронили вблизи аргентинской столицы.