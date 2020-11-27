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    27 ноября 2020, 09:58

    Марадону похоронили на кладбище Jardin de Bella Vista, рядом с родителями

    Андрей Иванов

    Диего Марадону похоронили на частном кладбище Jardin de Bella Vista недалеко от Буэнос-Айреса. Там же покоятся его родители, сообщил телеканал TN.
    Марадону похоронили на кладбище Jardin de Bella Vista, рядом с родителями

    На похоронах присутствовали только самые близкие: дети, братья, племянники, бывшая жена и соратники. На кладбище приехали посол Италии в Аргентине Джузеппе Манцо и министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни. Похороны шли всего полчаса.

    Накануне гроб с телом Марадоны выставили в президентском дворце Каса Росада в центре Буэнос-Айреса. Тысячи людей с самого утра заполонили площадь перед знанием и прилегающие улицы, чтобы попрощаться с великим футболистом. К вечеру начались стычки поклонников Марадоны, которые не могли попасть на траурное мероприятие, с полицией.

    СМИ сообщили, что спортсмен за несколько месяцев до смерти написал родным письмо, в котором попросил забальзамировать его тело.

    Диего Армандо Марадона умер 25 ноября от острой сердечной недостаточности в своем доме. Ему стало плохо во время завтрака. Врачи не смогли его спасти. В Аргентине объявили трехдневный траур.