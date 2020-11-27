Марадону похоронили на кладбище Jardin de Bella Vista, рядом с родителями

На похоронах присутствовали только самые близкие: дети, братья, племянники, бывшая жена и соратники. На кладбище приехали посол Италии в Аргентине Джузеппе Манцо и министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни. Похороны шли всего полчаса.

Накануне гроб с телом Марадоны выставили в президентском дворце Каса Росада в центре Буэнос-Айреса. Тысячи людей с самого утра заполонили площадь перед знанием и прилегающие улицы, чтобы попрощаться с великим футболистом. К вечеру начались стычки поклонников Марадоны, которые не могли попасть на траурное мероприятие, с полицией.

СМИ сообщили, что спортсмен за несколько месяцев до смерти написал родным письмо, в котором попросил забальзамировать его тело.

Диего Армандо Марадона умер 25 ноября от острой сердечной недостаточности в своем доме. Ему стало плохо во время завтрака. Врачи не смогли его спасти. В Аргентине объявили трехдневный траур.