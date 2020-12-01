Жители Аргентины попросили изобразить Марадону на купюрах

Фанаты уже предложили дизайн банкноты в цветовой палитре аргентинского флага. Портрет молодого Марадоны размещен в центре купюры, а на заднем плане изображен выигранный им в 1986 году Кубок мира.

Как выяснилось, на сегодняшний день в Аргентине самая крупная купюра — 1 тысяча песо. Пока власти никак не отреагировали на инициативу.

Диего Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября в возрасте 60 лет. Дочери спортсмена считают, что лечащий врач отца Леопольдо Луке стал причиной его скорой смерти, и обвинили его в непреднамеренном убийстве. Также следствие сейчас проверяет медсестру Даяну Гиселу Мадрид на добросовестное выполнение своих обязанностей. Накануне ее адвокат Родольфо Баке сообщил, что незадолго до смерти Марадона упал и ударился головой.