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    01 декабря 2020, 08:45

    Жители Аргентины попросили изобразить Марадону на купюрах

    Анастасия Калинина

    Не смирившиеся с потерей прославленного футболиста аргентинцы попросили правительство изобразить Диего Марадону на купюрах номиналом 10 тысяч песо. Акция была запущена на платформе Change.org. За два дня ее поддержали почти 140 тысяч людей.

    Фанаты уже предложили дизайн банкноты в цветовой палитре аргентинского флага. Портрет молодого Марадоны размещен в центре купюры, а на заднем плане изображен выигранный им в 1986 году Кубок мира.

    Как выяснилось, на сегодняшний день в Аргентине самая крупная купюра — 1 тысяча песо. Пока власти никак не отреагировали на инициативу.

    Диего Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября в возрасте 60 лет. Дочери спортсмена считают, что лечащий врач отца Леопольдо Луке стал причиной его скорой смерти, и обвинили его в непреднамеренном убийстве. Также следствие сейчас проверяет медсестру Даяну Гиселу Мадрид на добросовестное выполнение своих обязанностей. Накануне ее адвокат Родольфо Баке сообщил, что незадолго до смерти Марадона упал и ударился головой.