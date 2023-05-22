Мир 22 мая 2023, 02:19 Ракета-носитель Falcon 9 стартовала к МКС с кораблем Crew Dragon и экипажем Unsplash

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Ракета-носитель Falcon 9 произвела запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту. Трансляция велась на сайте компании.

Старт ракеты произошел с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:37 по местному времени (00:37 по московскому времени). Командиром экипажа назначили экс-астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пегги Уитсон. На ее счету три полета на станцию, к тому же она является рекордсменом NASA по совокупному времени пребывания на орбите — 665 дней.

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В составе команды также вошли предприниматель Джон Шоффнер, саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи. Экипажу предстоит провести на орбите почти две недели, за этот период он проведет свыше 20 научных и технологических экспериментов.

Предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX успешно прошел с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 14 мая. Она должна была доставить на орбиту 56 мини-спутников Starlink.