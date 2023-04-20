Мир 20 апреля 2023, 16:44 Космический корабль Starship Илона Маска стартовал SpaceX Илона Маска запустила сверхтяжелую ракету Starship YouTube

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Американская компания по производству космической техники SpaceX Илона Маска запустила сверхтяжелую ракету Starship с космодрома в Техасе. Трансляция велась на сайте компании.

Запуск состоялся после незначительной задержки. Спустя три минуты после старта Starship начала крутиться, первая ступень не отделилась, затем корабль взорвался в воздухе.

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Запустить ракету-носитель Starship планировалось 17 апреля, однако старт отложили из-за проблем с одним из клапанов. Владелец SpaceX Илон Маск тогда заявил, что не верит в успех полета ракеты. Он отметил, что полет отложили, чтобы корабль не взорвался в воздухе.

Starship — многоразовый космический корабль, он создается для полетов в дальний космос. Именно его планируют использовать для доставки людей и грузов на орбиту, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс. Технически компания SpaceX подготовила корабль к первому полету за несколько недель.