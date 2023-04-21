Технологии 21 апреля 2023, 06:18 Прототип космического корабля Starship уничтожили из-за двигателя SpaceX: сотрудники уничтожили Starship из-за проблем с двигателями и потери высоты YouTube

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SpaceX назвала причину преднамеренного крушения космического корабля Starship. Во время испытательного полета несколько двигателей вышли из строя, сообщил ТАСС.

«Несколько двигателей вышли из строя в ходе испытательного полета, наблюдалась потеря высоты и начало вращения», — объявили в компании.

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Такой вариант развития событий предусмотрели, заранее освободили стартовую площадку в Бока-Чико штата Техас и закрыли прилегающую территорию. Заместив неполадки, специалисты SpaceX решили остановить испытания.

Сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy с прототипом космического корабля Starship запустили в небо 20 апреля с небольшой задержкой, а через четыре минуты она начала крутиться и взорвалась. Испытания перенесли с 17 апреля, когда обнаружили неполадку одного из клапанов. Владелец компании Илон Маск признался, что не верил в успех испытаний.

Разработчики задумывали Starship как многоразовую транспортную систему для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и другие планеты. Ее высота 120 метров, диаметр — девять, грузоподъемность от 100 до 150 тонн.