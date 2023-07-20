Мир 20 июля 2023, 03:14 Протестующие взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде РИА «Новости»: митингующие взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде Pxhere

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Участники протестов в Багдаде взяли штурмом посольство Швеции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на западные СМИ.

«Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его», — сказано в материале агентства Reuters.

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Журналисты сослались на слова своего источника и очевидца.

В Стокгольме ранее во время акции сожгли Коран. Это вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от шведских властей выдать совершившего акцию иммигранта. Также посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстром вызвали в МИД и потребовали принять меры.

Иракцев возмутила акция у крупнейшей мечети Стокгольма. Полиция Швеции согласовала акцию в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха, на которой и было сожжено несколько страниц Корана.

Позже десятки иракцев вышли на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде.

Ранее власти Швеции разрешили публично сжечь свиток Торы и христианскую Библию возле посольства Израиля в Стокгольме. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил это решение и назвал его позорным. Политик призвал уважать священные тексты всех конфессий.