«Президент очень занят»: Белый дом ответил на предложение Путина о дебатах

Американский лидер Джо Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку очень занят. Так в Белом доме ответили на предложение российского президента Владимира Путина провести диалог между главами двух государств.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент США уже беседовал с российским коллегой, хотя есть еще много мировых лидеров, с которыми он пока не общался, говорится в Telegram-канал Пул № 3.

«И мы общались с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне нечего сказать о будущих встречах. Президент будет в Джорджии завтра и очень занят», — приводит Ura.ru слова Псаки.

Накануне Байден в эфире телеканала ABC назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что российский лидер ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

Путин в ответ на жесткие высказывания Байдена пожелал коллеге здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил прекратить заочную дискуссию и провести беседу в прямом эфире, чтобы не было никаких пауз. Путин заявил, что готов принять участие в этой беседе в пятницу или понедельник — в любое удобное для американского коллеги время.