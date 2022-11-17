Мир 17 ноября 2022, 19:21 Путин обсудил с Алиевым сотрудничество России и Азербайджана в энергетике Президенты России и Азербайджана Путин и Алиев поговорили о сотрудничестве в энергетике РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая взаимодействие стран в области энергетики, сообщили в Кремле.

«Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях», — уточнили в пресс-службе главы государства.

Реклама

Российский лидер не смог посетить саммит «Большой двадцатки», который проходил на Бали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Владимиром Путиным после возвращения с мероприятия. Он признался, что находится в постоянном контакте со своим коллегой.

Реклама

Ранее Путин заявил, что некоторые страны усердно стараются переписать мировую историю. По его словам, эти попытки становятся все интенсивнее. Президент отметил, что эти действия направлены на расшатывание российского суверенитета с целью ослабления страны. Глава государства, суверенитет Украины ослабили из-за искажения истории и насаждении там «мифов».