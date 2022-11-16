Мир 16 ноября 2022, 09:35 Эрдоган сообщил о желании поговорить с Путиным после возвращения с G20 Президент Турции Эрдоган сообщил, что проведет телефонные переговоры с Путиным РИА «Новости»

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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что собирается провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возвращении с саммита G20 на острове Бали, написал ТАСС.

Эрдоган также сказал, что рассчитывает на продление зерновой сделки на год. Пока что ее срок истекает 19 ноября.

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«Мы поддерживаем постоянные контакты с Путиным, никаких проблем нет. Обсудим вопрос поставок удобрений и сельхозпродукции после моего возвращения. Мы прилагаем усилия для продления зерновой сделки на год и рассчитываем на успех», — сказал турецкий лидер.

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На пресс-конференции в рамках саммита G20 Эрдоган также заявил, что в конфликте на Украине не может быть победителей. Зато от его разрешения мирным путем выиграет весь мир, добавил он.

Кроме прочего он заявил о непричастности России к падению ракеты на территории Польши. А в издании Associated Press написали, что это — ракета вооруженных сил Украины.