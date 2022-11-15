Важное 15 ноября 2022, 14:06 Путин заявил о попытках ряда стран переписать историю и ослабить Россию Президент Путин заявил об агрессивных попытках переписать мировую историю РИА «Новости»

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Ряд государств пытается переписать мировую историю, и эти попытки становятся все агрессивнее, заявил президент Владимир Путин. По его словам, эти страны стремятся ослабить Россию, сообщил ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что попытки переписать и перелицевать мировую историю становятся серьезнее и агрессивнее. За этим стоит желание раскачать суверенитет России, отметил президент.

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«Как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете — ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет», — рассказал Владимир Путин.

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Он напомнил, что подобные попытки часто начинаются с внедрения исторических «мифов», сообщили «Известия». По словам Путина, именно по такому сценарию действовали для дестабилизации обстановки на Украине.

Президент обратил внимание на важность ухода за воинскими захоронениями времен Великой Отечественной войны. Владимир Путин призвал уделять этому особое внимание и подчеркнул, что должный уход за братскими могилами и мемориалами организовали не везде.