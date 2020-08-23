Путин наградил 17 американцев

Сразу 17 американцев были награждены медалью Ушакова за мужество, проявленное в годы Второй мировой войны. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить граждан США Бартона Уильяма Спейта, Бейкера Дэвида Юджина, Бербайна Ричарда, Вейганда-младшего Раймонда Эдварда, Гулета Лео Джозефа, Дейтча Исси», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в указ попали имена Кемпла Майкла, Коха-младшего Джорджа Генри, Кристофферсена Рольфа Эрика, Лэндолфи Ричарда и других граждан США.

Северные конвои создали в годы Второй мировой войны союзники СССР по антигитлеровской коалиции. Они представляли собой грузовые и охранные суда. Конвои помогали союзникам переходить из портов Северной Атлантики в северные порты СССР. США и Великобритания поставляли вооружение и технику, а взамен получали стратегическое сырье и другие грузы.

В конце июля Путин наградил нескольких российских дипломатов орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Также награду получил сенатор от ЯНАО Александр Ермаков. Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.