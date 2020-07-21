Путин наградил политика из ЯНАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Уточняется, что Ермакова удостоили награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Также наградили некоторых других сенаторов — Алексея Короткова (Калининградская область), Вадима Харлова (Ульяновская область) и Андрея Епишина (Тверская область).