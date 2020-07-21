Путин наградил политика из ЯНАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени сенатора от ЯНАО Александра Ермакова. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на указ президента.
Уточняется, что Ермакова удостоили награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Также наградили некоторых других сенаторов — Алексея Короткова (Калининградская область), Вадима Харлова (Ульяновская область) и Андрея Епишина (Тверская область).