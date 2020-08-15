Император Японии раскаялся за действия своей страны во времена Второй Мировой войны

Император Японии Нарухито сообщил, что глубоко раскаивается из-за политики страны во время Второй Мировой войны. Он также добавил, что не хочет повторения «ужасов войны».

«Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь», — заявил Нарухито на траурной церемонии памяти погибших во время Второй Мировой войны. Его речь транслировали на японских радиостанциях и телеканалах, передает РИА «Новости».

Император также заявил, что скорбит о тех, кто погиб во время войны и потерял семьи. Он признался, что молится за «мир во всем мире» и за благополучие и развитие Японии.

По словам Нарухито, сейчас мир столкнулся с новой угрозой — распространением смертельного коронавируса. И нужно вновь объединить усилия, чтобы преодолеть эти трудности.

15 августа Япония отмечает 75-ю годовщину выхода страны из Второй Мировой войны. Это стало фактическим признанием поражения Японии. О прекращении военных действий тогда объявил дед нынешнего императора Хирохито.