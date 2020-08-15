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    15 августа 2020, 08:04

    Император Японии раскаялся за действия своей страны во времена Второй Мировой войны

    Ксения Басырова

    Император Японии Нарухито сообщил, что глубоко раскаивается из-за политики страны во время Второй Мировой войны. Он также добавил, что не хочет повторения «ужасов войны».
    Император Японии раскаялся за действия своей страны во времена Второй Мировой войны

    «Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь», — заявил Нарухито на траурной церемонии памяти погибших во время Второй Мировой войны. Его речь транслировали на японских радиостанциях и телеканалах, передает РИА «Новости».

    Император также заявил, что скорбит о тех, кто погиб во время войны и потерял семьи. Он признался, что молится за «мир во всем мире» и за благополучие и развитие Японии.

    По словам Нарухито, сейчас мир столкнулся с новой угрозой — распространением смертельного коронавируса. И нужно вновь объединить усилия, чтобы преодолеть эти трудности.

    15 августа Япония отмечает 75-ю годовщину выхода страны из Второй Мировой войны. Это стало фактическим признанием поражения Японии. О прекращении военных действий тогда объявил дед нынешнего императора Хирохито.

    Новости SMI.FM