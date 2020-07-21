Путин наградил российских дипломатов

Представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак получил почетную грамоту за организацию саммита Россия — Африка в 2019 году. Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский удостоен Ордена почета.