11 декабря 2022, 16:54
Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции
Президенты Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили создание в Турции газового хаба
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил создание в республике создание газового хаба. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Главы государств акцентировали значение совместных энергетических проектов стран в газовой отрасли», — сказано в сообщении.
Реклама
Кроме того, президенты обменялись идеями и мнениями о вопросе урегулирования ситуации в Сирии и вывозе продовольствия из черноморских портов Украины.
Реклама
Впервые о создании трубопровода в Турции, через который возможно отправить объемы российского газа, Путин сообщил в октябре. Эрдоган уточнял, что наиболее вероятным местом постройки хранилища станет регион Тракья на северо-западе Турции.
Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати напомнил Европейскому союзу о зависимости сообщества от газа из России, особенно в зимний период. По его словам, этот фактор стал причиной начала строительства хаба, через который Россия переправит транзит газа с «Северных потоков».
Турция
Газ
Реджеп Эрдоган
Международные отношения
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама