Мир 11 декабря 2022, 16:54 Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции Президенты Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили создание в Турции газового хаба РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил создание в республике создание газового хаба. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств акцентировали значение совместных энергетических проектов стран в газовой отрасли», — сказано в сообщении.

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Кроме того, президенты обменялись идеями и мнениями о вопросе урегулирования ситуации в Сирии и вывозе продовольствия из черноморских портов Украины.

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Впервые о создании трубопровода в Турции, через который возможно отправить объемы российского газа, Путин сообщил в октябре. Эрдоган уточнял, что наиболее вероятным местом постройки хранилища станет регион Тракья на северо-западе Турции.

Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати напомнил Европейскому союзу о зависимости сообщества от газа из России, особенно в зимний период. По его словам, этот фактор стал причиной начала строительства хаба, через который Россия переправит транзит газа с «Северных потоков».