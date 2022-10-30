Турция напомнила Евросоюзу о зиме и зависимости от российского газа | 360°

Мир 30 октября 2022, 19:10 Турция напомнила Евросоюзу о зиме и зависимости от российского газа Турецкий министр Небати: Европа зависит от российского газа и проведет зиму в напряжении РИА "Новости"

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Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати напомнил Евросоюзу о приближающейся зиме и зависимости от российского газа. Заявление главы турецкого ведомства прозвучало на фоне начала совместных с Россией работ по созданию газового хаба, сообщило РИА «Новости».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее поручили оперативно проработать вопрос строительства совместного газового хаба в Турции. Через него российская сторона могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

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«Европа зависит от российского газа и проведет зиму в большом напряжении. Именно поэтому президент Эрдоган заявил, что необходимо принять меры, чтобы Турция, которая станет хабом, могла отправлять российский газ в Европу», — рассказал Набати.

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По мнению турецкого министра, строительство хаба создаст безопасные условия для транспортировки энергоносителей. Также это решит проблему с высокими ценами, из-за которых мир пришел к экономическому упадку.

«В этом смысле Турция готова взять на себя всю ответственность и сделать шаг, чтобы разгрузить весь мир, особенно Европу, в газовой борьбе», — отметил Небати.

Глава Министерства природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Денмез заявил о начале строительных работ в рамках заключенного с Россией договора о строительстве международного газового хаба во Фракии.