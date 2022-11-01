Власть 01 ноября 2022, 00:09 Покупатели газа есть всегда — Путин Путин заявил, что будущие газовые контракты будут заключены и в Европе РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с высшим руководством Армении и Азербайджана высказался о высоком спросе на российский газ. По его словам, будущие контакты будут заключены, в том числе и в Европе.

«Покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт очень востребован. Это самый экологически чистый водород и идеальный первичный источник энергии для переходного периода к зеленой энергетике», — отметил глава государства.

Реклама

Путин добавил, что потребительной российского раза очень много. До этого президент обсуждал эту тему с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились проработать вопрос о создании газового хаба в Турции, чтобы направить транзит газа с «Северных потоков» в черноморский регион.

Реклама

В Европе разразился крупнейший за последние десятилетия энергетический кризис. Однако санкционная политика помешала европейским государствам запустить «Северный поток — 2», который мог бы стать гарантом энергетической безопасности региона.

Вместо этого странам ЕС приходится закупать ресурсы по завышенным ценам у Норвегии и США. Отказавшись от экономически выгодного российского газа, Европа поставила под угрозу собственную промышленность.