Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции | 360°

Мир 03 ноября 2022, 01:41 Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции A Haber: Эрдоган заявил, что местом газового хаба в Турции, вероятно, будет Тракья

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Местом нового газового хаба в Турции, вероятнее всего, станет Тракья, регион на северо-западе страны. Об этом заявил в эфире телеканала A Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что в Минэнерго страны уже начали соответствующие переговоры с Россией.

«Самое удобное место, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас Минэнерго ведет соответствующую работу с коллегами из России», — сказал Эрдоган.

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Ранее президенты России и Турции договорились проработать вопрос о создании газового хаба в турецкой стране, чтобы направить транзит газа с «Северных потоков» в черноморский регион.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что создание газового хаба осуществляется в интересах как Турции, так и России.

Ранее сегодня Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг зернового коридора безопасности. Президент Турции отметил, что возможность Украины и России продавать свою зерновую продукцию имеет решающее значение для всего мира.