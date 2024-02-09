Мир 09 февраля 2024, 13:23 Путин доказал Карлсону принадлежность украинских земель России — Сальдо Губернатор Сальдо: Путин в интервью доказал, что Украина являлась частью России Kremlin Pool/Global Look Press

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Исторически Украина являлась частью России. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подтвердил это документально, заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украина — это часть русских земель, часть России. Не американских, не польских и не колумбийских. Президент документально подтвердил эту историческую правду, продемонстрировав письма Богдана Хмельницкого», — сказал он.

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По словам губернатора, Украина с 2008 года продавала странам Запада свою политическую независимость. Владимир Сальдо заявил, что из-за этого неонацисты пришли к власти. Он уверен, что украинский и русский народы воссоединятся.

Интервью вышло 9 февраля и набрало в интернете более 70 миллионов просмотров. Владимир Путин заявил Такеру Карлсону, что украинцы имели право считать себя отдельным народом. Комментируя заявления президента, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украины никогда не было и не будет.