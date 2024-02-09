Власть 09 февраля 2024, 11:53 Интервью Путина набрало более 70 млн просмотров Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 70 млн IMAGO/Gavriil Grigorov/

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Интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону посмотрели более 70 миллионов раз. Американский журналист опубликовал его на своей странице в X (бывшем Twitter).

Видео под названием «Эпизод 73. Интервью Владимира Путина» выложили 9 февраля. К 11:34 его посмотрели 71,6 миллиона раз, сделали 172,3 тысячи репостов, поставили 600,5 тысячи отметок «Нравится», 175,5 тысячи пользователей сохранили ролик в закладках. Он попал в тренды соцсети.

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Такер Карлсон продублировал видео на YouTube. За девять часов с момента публикации оно набрало более 3,3 миллиона просмотров, 342 тысячи лайков и вышло в топ-3 на вкладке «В тренде».

Журналист планировал взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Российский телеведущий Анатолий Кузичев уверен, что если политик согласится на разговор после выхода видео с Владимиром Путиным, то только из тщеславия.