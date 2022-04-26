Пушилин сообщил о планах восстановления «Азовстали»

Металлургический комбинат «Азовсталь», сильно пострадавший в ходе обстрелов, будет восстановлен. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Возможно, уже не в качестве завода. Обсуждаем это с жителями», — заявил он в эфире программы «Соловьев Live».

Накануне мэр города Константин Иващенко сообщил, что планов по восстановлению завода у властей нет. При этом он заявил о намерениях возобновить работу предприятия «Азовмаш» и завода имени Ильича.

Пушилин ранее сообщал, что ДНР вновь отстроит пострадавший Мариуполь.

Завод «Азовсталь» стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов»*. Российские войска совместно с силами ДНР полностью заблокировали комплекс.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.