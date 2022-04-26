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    26 апреля 2022, 10:46

    Пушилин сообщил о планах восстановления «Азовстали»

    Глава ДНР Пулишин сообщил о планах восстановления завода «Азовсталь»

    Максим Зинкин

    Металлургический комбинат «Азовсталь», сильно пострадавший в ходе обстрелов, будет восстановлен. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о планах восстановления «Азовстали»

    «Возможно, уже не в качестве завода. Обсуждаем это с жителями», — заявил он в эфире программы «Соловьев Live».

    Накануне мэр города Константин Иващенко сообщил, что планов по восстановлению завода у властей нет. При этом он заявил о намерениях возобновить работу предприятия «Азовмаш» и завода имени Ильича.

    Пушилин ранее сообщал, что ДНР вновь отстроит пострадавший Мариуполь.

    Завод «Азовсталь» стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов»*. Российские войска совместно с силами ДНР полностью заблокировали комплекс.

    *«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.