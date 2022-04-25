Власти Мариуполя решили не восстанавливать «Азовсталь»

Власти Мариуполя не планируют восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь», который сильно пострадал при обстрелах. Об этом газете «Известия» сообщил мэр города Константин Иващенко.

«Подтверждаю это. По заводу были серьезные удары», — заявил градоначальник.

При этом Иващенко сообщил, что власти намерены возобновить работу предприятия «Азовмаш» и завода имени Ильича.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал, что Мариуполь будет отстроен вновь.

Начиная с 2014 года Мариуполь был одним из центров соприкосновения украинских националистов и защитников Донбасса. По состоянию на 22 апреля из города выехали почти 50 тысяч мирных жителей.

Завод «Азовсталь» стал местом сосредоточения нацистов из батальона «Азов»*. В настоящее время комплекс полностью блокирован войсками ДНР и Вооруженными силами РФ.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.