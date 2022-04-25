Минобороны объявило о прекращении боевых действий около «Азовстали» для вывода гражданских

Российские вооруженные силы и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 по московскому времени 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с комбинатом «Азовсталь» для вывода гражданского населения, о нахождении которого ранее заявляли власти Украины. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Ведомство подчеркивает, что руководствуется гуманными принципами, для выхода населения в любом направлении нет никаких препятствий, за исключением решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита.

«Если мирные граждане находятся на „Азовстали“, то мы требуем от властей Украины отдать приказ командирам националистических формирований для их освобождения», — заявили в Минобороны.

Указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.

Также по оперативным каналам связи это заявление немедленно доводится украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.