Пушилин пообещал, что Мариуполь станет еще лучше после восстановления

Население Мариуполя начало готовиться к возвращению к мирной жизни. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после восстановления город будет лучше. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, реконструкцию города уже можно заметить.

«Мы уже видим процесс восстановления и оценки профильными министерствами и ведомствами всей необходимой работы, которую предстоит сделать в ближайшие дни, недели, месяцы. В очередной раз повторю, что Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого», — сказал Пушилин.

Также глава ДНР сказал, что местным властям очень важно стартовать с реконструкцией «в полной мере, одномоментно».

Мариуполь с 2014 года находился в зоне столкновений ВСУ и защитников интересов Донбасса. Когда ДНР провозгласила свою независимость, в городе проживали около 450 тысяч человек. Это был второй по количеству жителей населенный пункт в республике. По состоянию на 22 апреля с начала спецоперации Мариуполь покинули 21 592 мирных жителя. Причем эти данные включают в себя цифры только по одному из направлений. Такое количество беженцев выехало из Мариуполя в Безыменное.