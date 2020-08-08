Провокацией третьей стороны назвал посол в Белоруссии задержание россиян

По словам посла, появились факты, которые свидетельствуют о том, что провокацией занималась третья сторона, чтобы вбить клин между Москвой и Минском перед выборами президента Белоруссии.

Мезенцев отметил, что сотрудники консульского отдела встретились с задержанными. Россияне пояснили, что они не понимают по какой причине их поместили в СИЗО, а также им непонятны обвинения, которые им предъявили.

«Белорусские правоохранители прямолинейно и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами», — подчеркнул Мезенцев.

Белорусские силовики в ночь на 29 июля, задержали более тридцати россиян. Их назвали сотрудниками частной военной компании и заподозрили в подготовке массовых беспорядков. Против задержанных завели уголовное дело по статье «Терроризм».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что задержанные в Белоруссии действительно россияне. Но при этом отметил, что информации о каких-либо противоправных действиях с их стороны Минск не предоставил.

Представитель Кремля не исключил, что задержанные сотрудники российского частного охранного агентства, которые летели транзитом и опоздали на рейс.

Сегодня Следственный комитет начал проверку обстоятельств, в результате которых россиян задержали в Белоруссии.