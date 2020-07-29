МИД Белоруссии сообщил посольству РФ о задержании 32 россиян

Ранее белорусское агенство Белта со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в республике задержаны 33 иностранных боевика - 32 человека под Минском и еще один на юге страны.

Агенство утверждало, что все они были из России. При этом в сообщении отмечалось, что якобы в Белоруссию ранее были направлены около «200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Ранее слухи о причастности России к выборам в Белоруссии прокомментировал депутат Госдумы по делам СНГ. Он призвал действующего главу республика Александра Лукашенко не начинать охоту на ведьм.