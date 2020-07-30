«О дестабилизации не может быть речи». В Кремле прокомментировали задержания россиян в Белоруссии

В Белоруссии накануне задержали вооруженных россиян под Минском. Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал случившееся и назвал Белоруссию «ближайший партнером», поэтому говорить о вмешательстве со стороны России невозможно. Однако пока в Кремле не обладают достаточными сведениями о происходящем.

«Скажу так, мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии, 200 человек находятся еще в розыске, — поделился Песков с журналистами агентства РИА «Новости».

Также в Кремле признают, что задержанные — россияне.

«Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России», — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, что у некоторых есть украинское гражданство. Также, по словам Пескова, о вооруженном вмешательств в политику Белоруссии не стоит даже говорить.

«Белоруссия — наш ближайший партнер, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи», — пояснил представитель Кремля. Также Песков отреагировал на мнения экспертов о задержании боевиков. По его словам, к их заявлениям стоит относиться с «большим допуском».

Белорусские СМИ сообщили о задержании боевиков, предположительно относящихся к частной военной организации, в среду, 29 июля. Спецслужбы Белоруссии взяли вооруженных мужчин под Минском и еще одного обнаружили на юге страны.

После задержания на россиян завели уголовное дело по статье за терроризм. Им может грозить до 20 лет тюремного срока.