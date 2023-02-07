07 февраля 2023, 15:50
Провинции с 13 миллионами жителей пострадали от землетрясений в Турции
Президент Турции Эрдоган: землетрясения затронули 13 миллионов человек
Землетрясения, произошедшие в 10 провинциях Турции, затронули около 13 миллионов граждан. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Два землетрясения стали величайшим потрясением не только в истории страны, мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире», — заявил Эрдоган.
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Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что жертвами стихийного бедствия стали 3419 человек, 20 534 получили ранения. Он также сообщил, что помощь оказывают 14 стран, в том числе и Россия. За сутки спасателям удалось вызволить из-под завалов более восьми тысяч граждан. Всего обрушилось 5775 зданий.
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О непрекращающемся пожаре в морском порту Искендерун сообщили днем жители города. О возгорании контейнеров объявили еще вчера, 6 февраля, но очевидцы сказали, что огонь распространился по всему порту и 7 февраля его еще не потушили.
На фоне масштабных разрушений и потерь после землетрясения президент страны Эрдоган объявил общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.
Турция
Землетрясения
Реджеп Эрдоган
Землетрясение на юге Турции
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