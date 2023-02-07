Мир 07 февраля 2023, 15:50 Провинции с 13 миллионами жителей пострадали от землетрясений в Турции Президент Турции Эрдоган: землетрясения затронули 13 миллионов человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Землетрясения, произошедшие в 10 провинциях Турции, затронули около 13 миллионов граждан. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Два землетрясения стали величайшим потрясением не только в истории страны, мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире», — заявил Эрдоган.

Реклама

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что жертвами стихийного бедствия стали 3419 человек, 20 534 получили ранения. Он также сообщил, что помощь оказывают 14 стран, в том числе и Россия. За сутки спасателям удалось вызволить из-под завалов более восьми тысяч граждан. Всего обрушилось 5775 зданий.

Реклама

О непрекращающемся пожаре в морском порту Искендерун сообщили днем жители города. О возгорании контейнеров объявили еще вчера, 6 февраля, но очевидцы сказали, что огонь распространился по всему порту и 7 февраля его еще не потушили.

На фоне масштабных разрушений и потерь после землетрясения президент страны Эрдоган объявил общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.