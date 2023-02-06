Происшествия 06 февраля 2023, 19:22 Сильный пожар произошел в турецком порту Искендерун после землетрясения Sabah: возгорание произошло в порту Искендерун в Турции после землетрясения РИА «Новости»

Читать 360tv в

В крупнейшем морском порту Турции в Искендеруне произошел пожар после землетрясения. Об этом сообщила газета Sabah.

В сообщении говорится, что горят десятки сваленных в кучу контейнеров. Пламя распространяется с быстрой скоростью и может принести еще больше убытков. При этом в издании не сообщили о пострадавших.

Реклама

Тем временем стало известно, что трагедия в Турции унесла жизни 1498 человек. Эти данные постоянно обновляются.

Реклама

Одним подземным толчком там не обошлось. Первый сильный удар произошел рано утром рядом с городом Газиантеп, в котором проживают более миллиона человек и в провинции Кахраманмараш. Сейсмологи зафиксировали магнитуду 7,8. Однако днем сообщили о 78 повторных толчках в Турции.

Соседняя Сирия также пострадала из-за стихийного бедствия. Там тоже погибли несколько сотен жителей, многие остаются под завалами. Президент России Владимир Путин переговорил с сирийским лидером Басаром Ашадом. Тот принял предложение российского коллеги направить в САР спасателей МЧС для ликвидации последствий землетрясения.