Мир 29 января 2023, 03:12 Противники судебной реформы в Тель-Авиве вышли на очередную акцию протеста — СМИ JPost: в Тель-Авиве десятки тысяч израильтян провели акцию против судебной реформы властей

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Очередная акция протеста прошла в Тель-Авиве в субботу, митингующие выступали против судебной реформы правительства премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом написала израильская газета The Jerusalem Post.

С момента опубликования плана судебной реформы это четвертая по счету акция.

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«Десятки тысяч израильтян провели сдержанные акции протеста против судебной реформы правительства в субботу вечером», — говорится в материале издания.

В акциях протеста приняли участие около 60 тысяч человек. Митинги начались с минуты молчания в память о погибших в теракте в синагоге в Иерусалиме.

Предыдущая акция протеста собрала около 100 тысяч человек. Среди участников демонстрации присутствовал лидер оппозиции Яир Лапид. Шествие митингующие начали на улице Каплан и закончили у правительственного комплекса в Тель-Авиве. Неделей ранее на улицы Тель-Авива на акции протеста вышли около 80 тысяч человек. В других крупных израильских городах — Иерусалиме и Хайфе — также прошли акции протеста.