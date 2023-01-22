Мир 22 января 2023, 00:52 Порядка 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве РИА «Новости»: около 100 тысяч человек вышли на акцию против судебной реформы в Тель-Авиве Pxhere

Читать 360tv в

Около правительственного комплекса в Тель-Авиве собрались порядка 100 тысяч человек. Они вышли на акцию против судебной реформы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные полиции.

Среди участников демонстрации присутствовал лидер оппозиции Яир Лапид. До этого он заявлял, что акция — «протест на благо страны».

Реклама

Это уже третья неделя протестов, вспыхнувших после того, как израильский министр юстиции Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы.

Реклама

Шествие протестующие начали на улице Каплан и закончили у правительственного комплекса в Тель-Авиве, сообщила газета The Jerusalem Post. В протестной акции участвовали сразу несколько организаций, в числе которых и Движение за качество правительства.

Протесты охватили не только Израиль. Марш молодежи во Франции 21 января стал продолжением акции протеста профсоюзов, которая состоялась 20 января, против анонсированной властями страны пенсионной реформы. Организаторы демонстрации сообщили, что на акции собралось 150 тысяч человек. Однако независимый мониторинговый центр насчитал только 14 тысяч митингующих. Протесты закончились беспорядками, во время которых правоохранители задержали шесть человек.