Мир 14 января 2023, 23:40 Десятки тысяч жителей Израиля вышли на антиправительственный митинг Антиправительственный митинг в Тель-Авиве собрал около 80 тысяч человек РИА «Новости»

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В Тель-Авиве проходит крупный митинг против политики нового правительства страны, которое возглавил в конце декабря Биньямин Нетаньяху. На акции протеста вышло около 80 тысяч человек, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на местную полицию.

Протестующие стекаются в центр города, к площади Хабима. Сама площадь и прилегающие улицы, несмотря на непогоду, полностью заполнены. Правоохранители были вынуждены перекрыть проходы к месту проведения митинга. Желающих присоединится перестали пускать к площади.

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В других крупных израильских городах — Иерусалиме и Хайфе — также проходят акции протеста. В столице митингующие пришли к резиденции президента.

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Нетаньяху 29 декабря стал премьер-министром Израиля в третий раз. В начале января новый глава Минюста страны представил проект юридической реформы, которая предполагает ограничение полномочий Высшего суда в отношении законов и решений правительства. Оппозиции не понравились предлагаемые идеи, в связи с чем 7 января прошли первые митинги. На акцию в Тель-Авиве пришли более 10 тысяч человек.