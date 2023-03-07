Мир 07 марта 2023, 21:16 Жители Тбилиси устроили стычки с полицейскими после принятия закона об иноагентах Между противниками принятия закона об иноагентах и полицией в Тбилиси началась стычка

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Несколько тысяч человек вышли на улицы Тбилиси в знак протеста из-за принятия закона об иноагентах, сообщило агентство «Sputnik Грузия». Митингующие перекрыли один из городских проспектов и окружили здание парламента страны.

Недовольство людей вызвало принятие закона об иноагентах. Парламент принял норму в первом чтении, за это проголосовали 76 депутатов. Против изменений в законодательстве выступили представители грузинской оппозиции. Из-за этого на улицы столицы республики вышли несколько тысяч человек.

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В пресс-службе МВД Грузии заявили, что протесты у здания парламента «приняли насильственный характер». Там попросили организаторов митинга не допускать призывов к насилию.

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После того, как протестующие попытались пробраться к депутатам, на место прибыли машины с водометами. Участники митинга схлестнулись с полицейскими, и те применили сначала слезоточивый газ, а потом и перцовый спрей. Позже у здания парламента раздались звуки выстрелов, на место отправились кареты скорой помощи.

Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что американские власти против принятия закона об иноагентах в республике. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «исключительность» Штатов вымышленной.