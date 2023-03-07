Мир 07 марта 2023, 23:30 Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих из-за закона об иноагентах РИА «Новости»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает протестующих в Тбилиси против закона об иноагентах, сообщил ТАСС. Глава государства отметила, что обязательно наложит вето на этот документ.

Зурабишвили находится в США, где участвует в мероприятиях ООН. В видеообращении к жителям Грузии она заявила, что поддерживает протестующих.

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«Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию», — подчеркнула она.

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По ее словам, законопроект об иноагентах нельзя принимать. Она напомнила, что с самого начала выступала против него, поэтому намерена наложить на документ вето.

Обстановка в столице республики накалилась вечером 7 марта. Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении, за такое решение проголосовали 76 депутатов. Это не понравилось жителям Тбилиси. Они вышли на улицы города и перекрыли проспект Руставели. Часть протестующих попыталась пробраться в здание парламента. Этому воспрепятствовали сотрудники полиции, между сторонами возникли стычки, стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.