Мир 26 марта 2023, 01:13 Протестующие против судебной реформы израильтяне перекрыли шоссе в Тель-Авиве — СМИ Times of Israel: полиция в Тель-Авиве задержала 28 протестующих, перекрывших шоссе Аялон РИА «Новости»

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В Израиле протестующие против судебной реформы перекрыли шоссе Аялон в Тель-Авиве, правоохранители задержали 28 демонстрантов. Об этом сообщила израильская газета The Times of Israel со ссылкой на полицию.

«В ходе попыток разогнать толпу, блокирующую шоссе Аялон в Тель-Авиве во время протестов против судебной реформы, задержаны 28 человек», — говорится в сообщении.

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Против демонстрантов на шоссе Аялон полиция применила водометы.

По всему Израилю в субботу на акции протестов вышли около 630 тысяч человек. Демонстрации и протесты длятся 20-ю неделю подряд.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог вылететь в Лондон, пилоты отказались выходить на рейс. Политик вылетел в Великобританию на следующий день. Власти объяснили задержку затянувшимися внутриполитическими консультациями.

На фоне массовых и долгосрочных протестов в Израиле, глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против продолжения судебной реформы. Галант отметил, что возникший из-за нее раскол в обществе уже коснулся армии страны, что создает угрозу национальной безопасности.