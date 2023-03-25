Мир 25 марта 2023, 23:20 Глава Минобороны Израиля высутпил против судебной реформы Глава Минобороны Израиля Галант призвал власти приостановить судебную реформу РИА «Новости»

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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против продолжения судебной реформы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Судебная реформа вызвала множественные протесты в Израиле. Галант отметил, что возникший из-за нее раскол в обществе уже коснулся армии страны, что создает угрозу национальной безопасности.

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«Мощь наших сил слабеет. <…> Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я не допущу этого», — рассказал глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что изменения в судебной системе необходимы, но они не стоят раскола страны. Министр стал первым членом кабмина Израиля, который высказался за приостановку этой реформы.

Массовые демонстрации против политики правительства Биньямина Нетаньяху начались еще в январе. По мнению оппозиционеров, судебная реформа, которая ограничивает полномочия Верховного суда и предоставляет исполнительной власти возможность контролировать отбор судей, подрывает демократические основы государства.

В середине марта на протесты вышли порядка 500 тысяч человек.