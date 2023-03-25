25 марта 2023, 23:20
Глава Минобороны Израиля высутпил против судебной реформы
Глава Минобороны Израиля Галант призвал власти приостановить судебную реформу
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против продолжения судебной реформы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
Судебная реформа вызвала множественные протесты в Израиле. Галант отметил, что возникший из-за нее раскол в обществе уже коснулся армии страны, что создает угрозу национальной безопасности.
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«Мощь наших сил слабеет. <…> Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я не допущу этого», — рассказал глава оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что изменения в судебной системе необходимы, но они не стоят раскола страны. Министр стал первым членом кабмина Израиля, который высказался за приостановку этой реформы.
Массовые демонстрации против политики правительства Биньямина Нетаньяху начались еще в январе. По мнению оппозиционеров, судебная реформа, которая ограничивает полномочия Верховного суда и предоставляет исполнительной власти возможность контролировать отбор судей, подрывает демократические основы государства.
В середине марта на протесты вышли порядка 500 тысяч человек.
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