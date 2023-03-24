Мир 24 марта 2023, 01:56 Израильские пилоты отказались везти Нетаньяху в Британию — СМИ Daily Telegraph: поездка Нетаньяху в Британию оказалась под угрозой из-за демарша пилотов РИА «Новости»

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Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Лондон оказался под угрозой из-за отказа пилотов выполнять рейс. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Соединенного Королевства.

Власти Израиля не смогли найти пилота на рейс в Лондон из-за массовых забастовок и акций протеста против политики Нетаньяху и его реформы судебной системы.

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«Как мы понимаем, израильские пилоты отказываются везти Нетаньяху в Великобританию», — сообщил собеседник издания.

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Премьер должен был вылететь в Лондон 23 марта, на следующий день у него были запланированы переговоры с британским коллегой Риши Сунаком. Главы правительств двух стран хотели обсудить иранский вопрос и необходимость формирования единого международного фронта против исламской республики.

Газета не сообщает, состоится ли визит израильского премьер-министра в Соединенное Королевство.

В Израиле с начала января продолжаются массовые акции протеста против кабинета Нетаньяху. Митингующие выступают против реформы судебной системы страны. Полицейским приходится применять водометы для разгона толпы.