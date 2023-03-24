Мир 24 марта 2023, 07:28 Названа официальная причина отсрочки вылета Нетаньяху в Лондон The Times of Israel: премьер Израиля Нетаньяху вылетел в Лондон ранним утром 24 марта Пресс-служба Кремля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не вылетел в Британию накануне из-за затянувшихся внутриполитических консультаций, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя канцелярии премьера. Он заявил, что поездку перенесли на ранее утро пятницы.

Самолет должен был вылететь в Лондон около 04:00 (местное время совпадает с московским). Изначально предполагалось, что Нетаньяху прибудет туда вечером в четверг, однако «затянувшийся график голосования и законодательной деятельности» в парламенте сорвал планы.

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Другие СМИ утверждали, что на рейс просто не нашлось пилота. Источники в кабмине уточнили, что это связано с массовыми акциями протеста против судебной реформы. В итоге вместо поездки в Лондон Нетаньяху выступил с телеобращением к гражданам по этой теме. Он сообщил, что продолжит реализацию плана, взяв реформу под личный контроль, но учтет критику оппонентов. Премьер добавил, что до этого у него «были связаны руки» из-за того, что ему угрожали отставкой.

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