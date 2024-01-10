Эксклюзив 10 января 2024, 16:35 «Просто кошмар». Живущая в Эквадоре россиянка рассказала о вооруженных людях на улицах Гуаякиля Россиянка в Эквадоре сообщила, что вооруженные люди стреляют во всех без разбора

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Вооруженные люди на улицах Гуаякиля в Эквадоре стреляют во всех без разбора. Об этом «360» рассказала живущая в городе россиянка.

То ли бандиты, то ли полиция

Женщина уточнила, что находится в Гуаякиле уже полгода. По ее словам, там всегда было небезопасно.

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«А то, что творилось вчера, это просто какой-то кошмар. Я не выходила на улицу, и все новости узнавала только через интернет и по телевизору. Мне и этого хватило. На улицах вооруженные люди, непонятно, то ли бандиты, то ли полиция, стреляют во всех без разбора», — рассказала она.

Россиянка добавила, в городе полно горящих машин, а учреждения закрыты. На улицах почти никого нет.

«Это что-то с чем-то. Никто никого не предупреждал о грядущем, можно было только догадываться, что с введением военного положения может что-то случиться, и бандиты будут против этого», — отметила женщина.

Никакой паники

Еще один собеседник «360», живущий в поселке возле города Кито, рассказал, что в его районе все было достаточно спокойно. По его словам, «от греха подальше» решили закрыть учреждения и школы — детей массово забирали из учебных заведений.

«Люди не очень хотят выходить, а в основном у нас все спокойно. Об эвакуации никто не говорил, то есть нет никакой особой паники. <…> Вооруженных людей у нас тоже нет», — отметил он.

Лидеры бандитских группировок в Эквадоре сбежали из тюрем, что привело к беспорядкам в стране. Люди с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television в Гуаякиле и взяли ведущих в заложники в прямом эфире. Президент страны Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта. В столицу Эквадора Кито стянули танки.