Мир 10 января 2024, 13:24 Танки стянули к административным зданиям в центре столицы Эквадора Армия Эквадора разместила военную технику в центре столицы Кито Santiago Armas/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Тяжелую военную технику ввели в столицу Эквадора — город Кито и расставили у стратегически важных административных зданий. На улицах заметили танки, металлические заборы и людей в военной форме, сообщил сайт Ecuavisa.

Сразу после того, как президент республики Даниэль Нобоа Азин подписал исполнительный указ о введении режима внутреннего вооруженного конфликта, в столице активизировались военные. По улицам исторического центра Кито расставили танки Центрального оперативного командования № 4 Вооруженных сил Эквадора, вокруг президентского дворца Каронделета установили металлический забор.

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Передовые группы расставили в стратегических точках, чтобы остановить нападения, стрельбу, мародерство и беспорядки. Очевидцы рассказали журналистам, что боевики устроили взрывы, забрали со складов на улице Мехиа обувь и одежду, разграбили торговый центр La Merced. Полицейские обезвредили взрывное устройство в нескольких метрах от обелиска Висентина. Местные предприятия временно закрыли.

Боевики ворвались в здание телеканала TC Television в городе Гуаякиле. Они в прямом эфире взяли в заложники ведущих.