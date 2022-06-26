Байден прилетел на саммит G7 и НАТО в Европу. Спуск с трапа самолета прошел без падений

Президент США Джо Байден прилетел на саммит G7 и НАТО в Европу. Встреча лидеров «Большой семерки» пройдет с 26 по 28 июня в Баварии, в замке Эльмау. Следом за ним в Мадриде откроется саммит Североатлантического альянса. Он продлится с 28 по 30 июня.

Видео с прибытием Байдена на саммит G7 опубликовал Telegram-канал «Пул № 3». На этот раз американский лидер смог без падений спуститься с трапа самолета. Ранее у него неоднократно случались казусы при спуске и подъеме на борт воздушного судна. Вдобавок не так давно он упал с велосипеда.

В замке Эльмау всех работающих на саммите журналистов обязали ходить в бахилах, чтобы не испачкать ковры. Политики прогуливаются без них.