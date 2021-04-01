Трап самолета снова доставил Байдену сложности. Сделать подъем еще проще будет уже не этично

Джо Байден споткнулся при подъеме на борт номер один. И все бы ничего, вот только это не первый раз, когда президент США с трудом добирается до салона. Ранее он попросту упал на трапе. Это породило новые разговоры о здоровье Байдена.

На ролике, опубликованном изданием The Hill в Twitter, видно, как американский президент поднимается по трапу в дождливую погоду. При этом он самостоятельно несет зонт и сумку с вещами. Однако то ли скользкие ступеньки, то ли возраст заставили Байдена пошатнуться. Правда, удержаться он все же смог и, как следствие, достиг верхней части трапа.

А вот ранее ноги все же подвели Байдена. Он также поднимался на борт, однако спотыкнулся и… упал. Правда, позже он дал понять, что чувствует себя нормально и даже салютовал, заходя в салон. В Белом доме конфуз объяснили сильным ветром.

«По возрасту Байден соответствует такой ситуации»

Есть заболевание, общая классификация — сосудистые заболевания головного мозга. Одним из симптомов является как раз нарушение координации движений. Об этом в разговоре с «360» заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Думаю, просто по возрасту Байден соответствует такой ситуации. <…> Если говорить в общем и целом, то эти расстройства <…> это общая тенденция, которая с возрастом наступает Владимир Болибок врач-иммунолог.

Собеседник отметил, что все люди по-разному чувствуют себя в том или ином возрасте, поэтому ставить диагнозы или давать советы человеку, про которого ничего не известно конкретному врачу, сложно.

«Однако все же есть головной мозг и спиной мозг. Вот спиной мозг отвечает за движения, за проведение импульса непосредственно к мышцам, которые движения выполняют. С возрастом идет деградация этих нейронов, из-за чего людям становится достаточно тяжело делать движения. Они даже сами это не ощущают, но со стороны видно, что движения становятся медленнее», — пояснил Болибок.

Президент, который «не в состоянии подняться на трап»

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов отметил «360», что сейчас трапы, особенно в президентских самолетах, очень современные. И вряд ли специально для Байдена стоит придумывать какую-либо новую конструкцию.

Трапы сделаны со специальным антискользящим покрытием. Все есть. Не думаю, что для Байдена нужно специально какую-нибудь… кресло, которое поднимается экскаватором… Думаю, что это не надо. Он президент. Это же часть этикета, политического театра. Если он не в состоянии подняться на трап, то это уже другая тема Александр Романов бывший командир воздушного судна.

Журналисты и пользователи Сети не раз обсуждали здоровье Байдена. Он сам часто давал для этого повод. Так во время одного из выступлений президент США забыл свою маску на пюпитре. Более того, он не раз заговаривался, забывал имена или слова речи. Некоторые американцы полагают, что 78-летний Байден может досрочно уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Тогда страну возглавит вице-президент Камала Харрис.